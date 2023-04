Marihuana-Aufzuchtanlage in Dachgeschosswohnung entdeckt

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

In der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Karben (Wetteraukreis) hat die Polizei eine Marihuana-Aufzuchtanlage entdeckt. Die Ermittler fanden nach Angaben von Mittwoch zwei Aufzuchtzelte mit professioneller Beleuchtungs-, Belüftungs- und Ablufttechnik, in denen 159 Pflanzen wuchsen. Zudem sei bereits geerntetes Marihuana sichergestellt worden.

Karben - Die Ermittlungen richteten sich gegen einen 43-Jährigen, teilte die Polizei in Friedberg mit. Der Mann soll die Wohnung ausschließlich als Aufzuchtort für Marihuana genutzt haben. Den Tatverdächtigen erwarteten nun Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Anbaus, Besitzes und Erwerbes von Betäubungsmitteln. dpa