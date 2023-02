Marvin Flatten rückt für die CDU-Fraktion in den Landtag

Teilen

Eine Sitzung des Hessischen Landtags. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Marvin Flatten rückt für die CDU-Fraktion für den verstorbenen Landtagsabgeordneten Ismail Tipi als Abgeordneter in den hessischen Landtag nach. Flatten war der Ersatzbewerber im Wahlkreis 45 (Offenbach-Land II). Das teilte die CDU-Fraktion am Montag auf dpa-Anfrage nach einer Entscheidung des Landeswahlleiters in Wiesbaden mit.

Wiesbaden - Ismail Tipi war Freitag im Alter von 64 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Der im türkischen Izmir geborene Tipi arbeitete früher als Journalist und war seit 1999 Mitglied der CDU. Seit 2010 saß er für den Wahlkreis Offenbach-Land II im hessischen Landtag und war zuletzt Sprecher der CDU-Fraktion für Integrationspolitik. Tipi war außerdem Mitglied im Landesvorstand der hessischen CDU, zudem seit 2006 Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Heusenstamm im Kreis Offenbach und Mitglied des Kreistages des Kreises Offenbach. dpa