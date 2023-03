Maskierte überfallen Kiosk in Bad Vilbel mit Schusswaffe

Drei maskierte Männer haben einen Kiosk in Bad Vilbel überfallen. Den Kassierer bedrohten sie am Samstagabend mit einer Schusswaffe und Pfefferspray, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen am Sonntag mitteilte. Zwei der Täter sollen den Mitarbeiter festgehalten haben, während ein Dritter die Tageseinnahmen aus der Kasse nahm. Der Kassierer habe sich anschließend losgerissen, dann sei es zu einem Handgemenge gekommen.

Bad Vilbel - Die drei Räuber flüchteten daraufhin. Die Polizei nahm einen Verdächtigen vor Ort fest, vier weitere mögliche Täter oder Mittäter seien zeitnah ermittelt und festgenommen worden, hieß es. dpa