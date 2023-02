Massenkarambolage auf A5: Vollsperrung nach Unfall – Zahlreiche Verletzte

Von: Florian Dörr

Teilen

Die A5 ist nach einem Unfall bei Homberg/Ohm in Richtung Frankfurt gesperrt. © Alexander Stripling

Nach einer Massenkarambolage auf der A5 bei Homberg/Ohm ist die Autobahn in Richtung Frankfurt gesperrt. Retter sind im Großeinsatz.

Homberg/Ohm – Schwerer Unfall am Sonntag (26. Februar) auf der A5. Gekracht hat es gegen 16.20 Uhr am Nachmittag nahe Homberg/Ohm (Vogelsbergkreis), wie die Polizei mitteilt. Die Autobahn ist aktuell (Stand: 17.08 Uhr) in Fahrtrichtung Frankfurt voll gesperrt. Der Verkehr staut sich deutlich. Ein Rettungshubschrauber wurde nach der Massenkarambolage angefordert.

Die Informationen rund um den Unfall unweit der Grenze zum Landkreis Gießen sind noch spärlich. Nach bisherigen Angaben sind insgesamt sechs Fahrzeuge beteiligt. Wie es zu der Kollision kam, das ist derzeit noch unklar. Sicher dagegen scheint: Die Autos stehen nun auf dem linken Fahrstreifen der A5 in Fahrtrichtung Frankfurt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Schwerer Unfall auf A5 bei Homberg/Ohm: Laut Polizei 14 Verletzte

Wie die Polizei Mittelhessen mitteilt, gibt es insgesamt 14 Verletzte. Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts Genaueres bekannt. Einerseits ist in der Mitteilung der Beamten von „Schrammen und Kratzern“ die Rede, andererseits ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Vor Ort heißt es, die Verletzungen seien nur leicht. Zudem sind Polizei und Rettungskräfte mit zahlreichen Kräften im Großeinsatz.

Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Schwerer Unfall auf A5 bei Homberg/Ohm: Umleitung nach Vollsperrung über Alsfeld-West

Der Verkehr staut sich nach dem Unfall auf der A5 bei Homberg/Ohm und nach der Vollsperrung bereits deutlich. Auf acht Kilometern sollen Autos und Lkw stehen. Die Umleitungsempfehlung beginnt auf der Autobahn in Richtung Frankfurt nahe der Grenze zum Landkreis Gießen ab Alsfeld-West. Verkehrsteilnehmer sollen zunächst der U18, anschließend der U20 folgen. (fd)

Weitere Informationen folgen.

Erst vor wenigen Tagen krachte es auf der A5 in Mittelhessen heftig: Auf der Autobahn waren ein Transporter und ein Lkw in einen Unfall verwickelt. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert und musste auf der Autobahn landen.