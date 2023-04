Massenverfahren: Justizminister dringt auf Erleichterungen

Zur Entlastung der Justiz fordert Minister Poseck bei Massenverfahren rasch neue Regeln. Auch Künstliche Intelligenz werde getestet, um die Arbeit der Gerichte zu erleichtern. „Entscheidungsroboter an die Stelle des Richters“ werde es aber nicht geben.

Wiesbaden - Hessens Justizminister Roman Poseck (CDU) hat seine Forderung nach einer Vereinfachung von Massenverfahren in der Justiz bekräftigt. „Es muss möglich werden, in einem Verfahren viel früher als bisher den Bundesgerichtshof anzurufen“, sagte er in einem Gespräch der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Zu den Massenverfahren zählen etwa die Diesel-Klagen gegen Automobilhersteller - mit vielen betroffenen Autobesitzern. Diese Flut von Klagen führen zu einer erheblichen zusätzlichen Arbeitsbelastung in den Gerichten.

Der Bundesgerichtshof könne bei Massenverfahren anderen Gerichten früh eine Orientierung geben, um Klarheit für parallele Fälle zu schaffen, sagte Poseck. Dies sollte künftig auch möglich sein, wenn sich die Prozessparteien kurz vor Verfahrensende doch noch auf einen finanziellen Vergleich einigen. Massenverfahren müssten handhabbar sein, forderte Poseck. „Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger müssen in einer überschaubaren Zeit zu ihrem Recht kommen können.“

Hessen hatte zu der Frage im vergangenen September eine Bundesratsinitiative gestartet. „Alle Bundesländer und die Richtervertretungen haben uns unterstützt“, sagte Poseck. „Nur leider hat der Bundesjustizminister das Thema bislang noch nicht aufgegriffen.“

„Massenphänomene werden die Justiz auch weiter beschäftigen“, prognostizierte Poseck mit Blick etwa auf Fluggastrechte. Von Seiten der Anwaltschaft werde bei solchen Fällen zum Teil mit Künstlicher Intelligenz gearbeitet. „Das heißt, es werden massenweise Schriftsätze verfasst, die natürlich für die Gerichte viel Arbeit bedeuten, weil sie dort individuell gelesen werden müssen.“

Er sei zwar dafür, Künstliche Intelligenz in der Justiz „ohne Scheuklappen“ einzusetzen, sagte Poseck und verwies auf ein Modellprojekt beim Amtsgericht Frankfurt. Aber dies müsse immer Grenzen haben. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in Zukunft Entscheidungsroboter an die Stelle des Richters setzen.“ dpa