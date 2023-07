Maßnahmenpaket in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro

Der neue Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD). © Arne Dedert/dpa

Mit einem Maßnahmenpaket in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro will die Stadt Frankfurt eine „Bezahlbarkeit der Stadt“ gewährleisten. „Das ist eine Investition in die Zukunft, die wir hier auflegen“, sagte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) am Mittwoch bei der Vorstellung des Pakets. Dias Geld stammt aus Restmitteln der verschiedenen Ressorts aus dem Haushalt 2022, die nun neu aufgelegt und verteilt wurden.

Frankfurt/Main - Angesichts gestiegener Lebenshaltungs- und Energiekosten gelte es, die Privathaushalte zu unterstützen, sagte Josef. Teil des Pakets ist deshalb ein Energiehilfefond in Höhe von 15 Millionen Euro. Für Maßnahmen angesichts der Situation im Frankfurter Bahnhofsviertel werden fünf Millionen Euro zur Verfügung gestellt, außerdem gibt es zusätzliche Unterstützung für freie Träger in den Bereichen Gesundheit, Pflege, Soziales und Kultur - gerade auch zur Finanzierung der Personalkosten.

Das Maßnahmenpaket setzt zusätzliche Mittel für Kultureinrichtungen und im Bildungsbereich frei, aber auch Gelder, um zusätzliche Messen und Kongresse in die Mainmetropole zu holen. Angesichts zunehmender Hacker-Angriffe auch auf kommunale IT-Strukturen soll mit 6,5 Millionen die IT-Sicherheit der Stadt gestärkt werden. Wegen Klimawandel und Dürre gibt es zudem 4,5 Millionen Euro für ein Sofortprogramm für den Frankfurter Stadtwald, der in den vergangenen Jahren schwer gelitten hat und klimaresilienter werden soll. dpa