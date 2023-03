Max Herbrechter übernimmt Hauptrolle bei Festspielen

Schauspieler Max Herbrechter. © Georg Wendt/dpa/Archivbild

Der Schauspieler Max Herbrechter („Tatort“, „Petersson und Findus“) übernimmt bei den Bad Hersfelder Festspielen eine Hauptrolle im Eröffnungsstück „König Lear“. An der Seite von Charlotte Schwab, die den König Lear gibt, wird der 65-Jährige als Gloucester zu sehen sein, wie die Festspiele am Freitag mitteilten. Die Inszenierung ist von Tina Lanik.

Bad Hersfeld - Intendant Joern Hinkel sprach von einer „Traumbesetzung“. Herbrechter strahle „eine Warmherzigkeit aus, die ich für Gloucester ausgesprochen wichtig finde“.

Der gebürtige Dortmunder selbst sagte: „Ich habe große Lust, wieder Theater zu spielen und bin sehr gespannt auf die Arbeit in Bad Hersfeld, die herausfordernde Rolle und die großartige Stiftsruine.“ Nach Angaben der Festspiele arbeiteten Schwab und Herbrechter in mehreren Theater- und Fernsehproduktionen zusammen. Die Festspiele beginnen am 30. Juni. dpa