Mehr als 90.000 Besucher in Bad Hersfeld: Hinkel hört auf

Festspiele

+ © Uwe Zucchi/dpa Intendant Joern Hinkel sitzt zum Probenbeginn des Eröffnungsstücks „König Lear“ vor Kostümskizzen. © Uwe Zucchi/dpa

Mehr als 90.000 Besucherinnen und Besucher sind zu den diesjährigen Bad Hersfelder Festspielen gekommen. Das Ergebnis übertreffe die Erwartungen, erklärte Intendant Joern Hinkel am Sonntag. Hinkel verwies auf die Inflation und die schlechten Wetterbedingungen in diesem Sommer. Im Vorjahr waren, allerdings noch mit Corona-Einschränkungen, mehr als 75.

Bad Hersfeld - 000 Besucher gezählt worden. Die Gesamtauslastung stieg den Angaben zufolge von 71 auf rund 80 Prozent.

Hinkel erklärte zugleich, er wolle die Festspiele nach der Saison 2025 verlassen. Insgesamt sei er dann mehr als elf Jahre in Bad Hersfeld gewesen, acht davon als Intendant. „Nach über zehn Jahren an einem Ort ist es für mich Zeit für etwas Neues“, wird Hinkel in der Mitteilung zitiert.

An diesem Sonntag soll die 72. Auflage der Festspiele mit einer Abschluss-Gala zu Ende gehen. Gezeigt worden waren seit der Eröffnung am 30. Juni unter anderem das Shakespeare-Drama „König Lear“ - die Hauptrolle war mit Schauspielerin Charlotte Schwab besetzt - sowie das Musical „Jesus Christ Superstar“ und „Der Club der toten Dichter“.

Mit Blick auf eine Auslastung von 50 Prozent bei „König Lear“ erklärte Hinkel: „Ernste, in die Tiefe gehende Stoffe verkaufen sich in Krisenzeiten deutlich schlechter als Musicals und hochwertige Unterhaltungsstücke.“ Dies stellten auch andere Kulturinstitutionen fest. Nahezu ausverkauft gewesen sei unter anderem das Kinderstück „Das kleine Gespenst“.

Das Programm der Hersfelder Festspiele für 2024 soll am 10. Oktober bekannt gegeben werden, dabei sein wird bisherigen Informationen zufolge das Broadway-Musical „A Chorus Line“ in einer Neuinszenierung. Die Festspiele finden im nächsten Sommer vom 21. Juni bis 18. August 2024 statt. dpa