Mehr geplante Starts am Frankfurter Flughafen

Teilen

Ein Flugzeug setzt zum Landeanflug an. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Die Zahl der Passagierflüge an Deutschlands größtem Flughafen Frankfurt soll in den nächsten Monaten steigen. Im Sommerflugplan sind pro Woche durchschnittlich 4258 Starts geplant und damit rund 17 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie die Betreibergesellschaft Fraport am Dienstag mitteilte. Das Rekordniveau des Vor-Corona-Jahres 2019 ist aber noch um 15 Prozent entfernt.

Frankfurt/Main - Im Rahmen des Sommerflugplans, der von diesem Sonntag (26.3.) an gilt, bieten 86 Airlines Flüge zu 292 Ziele in 92 Ländern weltweit an. Im Vergleich zum Sommer 2022 steigt das Sitzplatzangebot den Angaben zufolge um 16 Prozent auf durchschnittlich 785.000 Sitzplätze pro Woche. Gut ein Drittel davon (289.000 Plätze) entfallen auf den Interkontinentalverkehr - vor allem nach Nordamerika. Der Sommerflugplan gilt bis zum 29. Oktober 2023. dpa