Mehr Menschen suchen Beratung wegen rassistischer Vorfälle

Teilen

Reiner Becker, Leiter des Demokratiezentrums im "beratungsNetzwerk hessen". © picture alliance / dpa/Archivbild

In den vergangenen rund drei Jahren haben sich nach Expertenangaben bundesweit und auch in Hessen spürbar mehr Menschen wegen rassistischer Vorfälle an Beratungsstellen gewandt. Das dürfte auch daran liegen, dass solche Vorfälle, von denen sehr viele Menschen betroffen seien, mittlerweile klarer gesehen und benannt würden, sagte Reiner Becker, Leiter des an der Philipps-Universität Marburg angesiedelten Demokratiezentrums Hessen, der Deutschen Presse-Agentur.

Marburg/Hanau - Für Becker steht das auch im Zusammenhang mit der Aufarbeitung und Debatte über Taten wie den rassistischen Anschlag von Hanau mit neun Toten, der sich am Sonntag (19. Februar) zum dritten Mal jährt.

„Diesen Morden liegen Einstellungen und Vorurteile zugrunde, die weit verbreitet und nicht abstrakt sind“, sagte Becker. Umso wichtiger sei die Arbeit, die Initiativen nicht nur in Hanau, sondern auch bundesweit leisteten, um auf das Thema aufmerksam zu machen. „Die Initiativen sind der Stachel im Fleisch. Wir leben in einer Gesellschaft, die diesen Stachel braucht“, sagte Becker.

In Hanau hatte am 19. Februar 2020 ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Hinterbliebene und Überlebende hatten sich in einer Initiative zusammengeschlossen, die für eine lückenlose Aufklärung der Tat und Konsequenzen eintritt. dpa