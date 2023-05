Mehr Sonne in Hessen: Temperaturen steigen

Bäume werfen in der Morgensonne lange Schatten auf ein Feld. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Zur Wochenmitte zeigt sich in Hessen zunehmend die Sonne. Im Laufe des Mittwochs sei mit überwiegend heiterem Wetter zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Temperaturen steigen auf maximal 14 Grad im Norden bis 19 Grad am Rhein. In der Nacht zu Donnerstag gibt es nur einzelne Wolken am Himmel bei Tiefstwerten zwischen 7 und 4 Grad.

Offenbach - Am Donnerstag werden nahezu sommerliche Temperaturen erwartet. Laut DWD wird es heiter bis wolkig bei Höchstwerten zwischen 19 Grad im Nordhessischen Bergland und 23 Grad an Rhein und Main.

Richtung Wochenende verabschiedet sich die Sonne allerdings schon. Den Meteorologen zufolge wird es am Freitag wechselhaft bis stark bewölkt bei Temperaturen zwischen 18 und 21 Grad. Es kann dabei zu zahlreichen Schauern und teils kräftigen Gewittern kommen. Unwetter sind demnach ebenfalls möglich. dpa