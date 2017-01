Mehrere Brände: Seniorin in Lebensgefahr

Feuerwehr und Rettungsdienste im Einsatz

Oberursel/Bad Hersfeld/Groß-Bieberau - In Hessen musste die Feuerwehr mehrfach ausrücken. In Oberursel wird eine Frau lebensgefährlich verletzt. Zudem stehen ein Weihnachtsbaum und ein Schuppen sowie ein Haus in Flammen.

Eine 78 Jahre alte Frau ist bei einem Brand in Oberursel im Taunus lebensgefährlich verletzt worden. Ein Zeitungsausträger hatte das Feuer am Freitagabend in einer Erdgeschosswohnung entdeckt und die Feuerwehr verständigt, teilte die Polizei am Samstag in Wiesbaden mit. Als die Rettungskräfte eintrafen, fanden sie die Frau am Boden des Badezimmers. Die Seniorin kam mit einer schweren Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Das Mehrfamilienhaus wurde zwischenzeitlich evakuiert, zwölf Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 15.000 Euro.

Ehepaar bei Weihnachtsbaum-Brand schwer verletzt

Beim Brand eines Weihnachtsbaumes ist in Bad Hersfeld ein Ehepaar zudem schwer verletzt worden. Die 66 Jahre alte Frau und ihr 70 Jahre alter Mann kamen mit Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag in Fulda mitteilte. Durch das Feuer entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Die 66-Jährige hatte am Freitag die Kerzen am Weihnachtsbaum angezündet. Dabei geriet der Baum in Brand. Helfer retteten den pflegebedürftigen Mann aus der brennenden Wohnung. Die Frau brachte sich selbst in Sicherheit.

Brennender Schuppen setzt Haus in Flammen

Ein brennender Schuppen hat außerdem in Südhessen ein Wohnhaus in Flammen gesetzt. Das Haus wurde dabei so stark zerstört, dass es möglicherweise nicht mehr bewohnbar ist. Menschen wurden bei dem Brand am Freitagabend in Groß-Bieberau nicht verletzt. Es entstand ein Schaden von insgesamt mehr als 210.000 Euro, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Wie es zu dem Feuer in dem Schuppen kam, war zunächst unklar. Die Feuerwehr konnte die Hütte zwar schnell löschen, aber nicht mehr verhindern, dass die Flammen auf das Dach des benachbarten Hauses übergriffen. (dpa)

Bilder: 200.000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa