Mehrere Tausend Euro Beute bei Kaufhaus-Überfall

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Beim Überfall auf ein Kaufhaus in der Hanauer Innenstadt hat ein bewaffneter Räuber mehrere Tausend Euro Bargeld erbeutet. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte der rund 1,80 Meter große und mit einer Hockey-Maske getarnte Mann nach ersten Ermittlungen am frühen Montagmorgen noch vor der Ladenöffnung zwei Mitarbeiter des Geschäfts in einem Treppenhaus abgepasst.

Hanau - Der augenscheinlich mit einer Schusswaffe bewaffnete Täter habe die beiden Mitarbeiter in das Büro des Kaufhauses gezwungen und sich dort Bargeld aushändigen lassen. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Eine Fahndung der Polizei, bei der auch Spürhunde eingesetzt wurden, blieb zunächst ergebnislos. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen um Hinweise. dpa