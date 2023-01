Mehrere Wohnwagen auf Campingplatz in Maintal ausgebrannt

Blaulichter leuchten an einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einem Brand auf einem Campingplatz in Maintal (Main-Kinzig-Kreis) sind drei Wohnwagen ausgebrannt. Die Flammen eines Wohnwagens schlugen auf andere Camper über, wie ein Sprecher der Polizei in Offenbach am Mittwoch mitteilte. Das Feuer am Dienstagabend verursachte den Angaben nach einen Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Weitere Wohnwagen wurden beschädigt.

Maintal - Die Ursache für den Brand war zunächst unklar und soll nun ermittelt werden. dpa