„Milo hat sich entschieden zu gehen“: Familie kämpft für würdigen Abschied für ihr Kind

Von: Kim Hornickel

Bis zum Schluss waren Merlin Liese, Martha Schönert und ihre Kinder Milo (links) und Emilia sich ganz nah. © Schönert

Eine Familie aus der Gemeinde Meißner hat ihr Kind verloren - und kämpft jetzt für einen gebührenden Abschied.

Weidenhausen – Der kleine Milo aus Weidenhausen (Werra-Meißner-Kreis) hat es nicht geschafft, kurz vor seinem zweiten Geburtstag ist er gestorben. Ein Wasserkopf (Hydrozephalus), Epilepsie, Herzprobleme und gleich mehrere Lungenentzündungen waren zu viel für den kleinen Körper. Mutter Johanna Martha Luisa Schönert sagt: „Milo hat sich entschieden zu gehen.“ Eine Woche ist es her, dass Milo einfach eingeschlafen ist.

Nicht in einem sterilen Krankenhaus, nicht an Schläuche angeschlossen, sondern zu Hause mit Mama Martha, Papa Merlin Liese und der kleinen Schwester Emilia. „Wir haben gemerkt, dass es zu Ende geht, haben die Sauerstoffzufuhr abgestellt und es hat immer einer mit ihm gekuschelt“, erzählt Mutter Schönert von den letzten Stunden mit ihrem Sohn.

Dass die Eltern ihr Kind irgendwann gehen lassen müssen, dessen waren sie sich schon während der Schwangerschaft bewusst, erzählt die 30-jährige. Die Diagnose Hydrozephalus steht bereits damals fest. Wie stark die Krankheit ihr Kind einschränken wird, wissen die Eltern zu dem Zeitpunkt noch nicht. „Aber wir haben uns gesagt: Wenn er gehen will, dann, weil er sich so entschieden hat, und wenn er leben will, dann schafft er das auch.“ Und Milo will leben.

Kleiner Junge aus Nordhessen mit zwei Tagen zum ersten Mal am Herzen operiert

Der kleine Junge wird im September 2021 im Uniklinikum in Göttingen geboren, zwei Tage später wird er das erste Mal am Herzen operiert, fünf Tage später am Kopf. Sein Bein kann nur durch eine Notoperation in letzter Minute gerettet werden. „Aber er hat das super gemeistert“, sagt Milos Mutter liebevoll, wenn sie an die ersten Tage nach der Geburt denkt.

Die heute 30-Jährige spricht beinahe hastig über das was sie und ihre Familie, in den letzten 22 Monaten mit Milo erlebt haben. Die Krankheitsgeschichte spult sie mühelos ab. Aber Schönert will nicht nur über die schweren Tage sprechen, lieber erzählt sie von den Urlauben, die die Familie mit Milo unternommen hat. „Andere haben gesagt, seid ihr verrückt, mit so einem kranken Kind in Urlaub zu fahren.“

„Milo sollte noch einmal die Welt sehen“

Schönert hält dagegen: „Aber er will doch auch die Welt sehen.“ An der Ostsee waren sie – mit zehn Sauerstoffflaschen im Gepäck und beim Wandern in der Eifel war der kleine Milo im Tragetuch dabei. Mama Martha und Papa Merlin bringen viel Energie für ihre Familie auf.

Wer sich heute, nach Milos Tod, mit Martha Schönert unterhält, merkt, dass die gelernte Krankenschwester etwas antreibt: Sie und ihr Mann wollen etwas zurückgeben. Denen, die sie besonders in den letzten Wochen, Tag und Nacht, unterstützt haben – das Kinderpalliativteam „Kleine Riesen“ aus Kassel. „Das war eine riesengroße Erleichterung“, sagt Schönert.

Denn die Helfer, die für ganz Nordhessen zuständig sind, regelten den Kontakt zu Apotheken, besuchten die Familie regelmäßig und sind Ansprechpartner für die Sorgen der Eltern. „Die kamen auch spontan, wenn Milo sie gebraucht hat. Das war eine unglaubliche Unterstützung“, sagt Schönert.

Familie bittet um Hilfe - und will etwas zurückgeben

Weil nur ein Teil der Kosten für die Betreuung des Kinderpalliativteams von der Krankenkasse übernommen wird, wird das Hilfsangebot für Familien mit todkranken Kindern außerdem über Spenden finanziert. Schirmherr ist derzeit der Kasseler Regierungspräsident Mark Weinmeister.

Um die Arbeit des Palliativteams zu unterstützten, haben Milos Eltern nun eine Spendenkampagne gestartet – mit dem Erlös wird auch Milos Trauerfeier finanziert. „Wir möchten Milo eine bunte Feier schenken. Mit Ballons und seiner Lieblingsmusik – Arielle, die kleine Meerjungfrau hat er gerne gehört, da ist er immer ganz ruhig geworden“, sagt Milos Mutter. (Kim Hornickel)

Info Spenden: gofundme.com/f/milos-letzte-reise - Kontakt für Offline-Spenden: Tel. 01 51/56 03 37 19