Rüsselsheim: Auto fährt auf Kerb in Menschengruppe

Von: Sebastian Richter

In Rüsselsheim ist ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. © 5Vision.media

Unfall auf einer Kirchweih in Rüsselsheim: Ein Auto fährt in eine Gruppe Feiernder. Sechs Menschen werden verletzt.

Rüsselsheim – Schock auf einer Kerb in Rüsselsheim: Auf einer Feier ist ein 49 Jahre alter Mann mit einem SUV in eine Menschengruppe gefahren. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei fünf Männer im Alter von 17, 22, 25, 27 und 39 Jahren schwer verletzt, wie die Polizei am Samstagmorgen (24. September) berichtet. Außerdem sei eine 20-Jährige leicht verletzt worden, heißt es weiter. Lebensgefahr bestehe nicht. Der Fahrer blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.

Der Vorfall ereignete sich auf einer Kerb im Stadtteil Bauschheim gegen 0.15 Uhr. Die Feiernden standen vor einer Gaststätte, einige davon auch auf der Fahrbahn. „Nach ersten Zeugenangaben fuhr ein 49-jähriger Bauschheimer mit seinem PKW in die auf der Fahrbahn stehenden Personen“, heißt es im Bericht der Polizei. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Rüsselsheim: Auto fährt in Menschengruppe – Hintergründe unklar

Mehrere Personen stehen unter Schock. Zu den Hintergründen des Unfalls ist noch nichts bekannt, die Ermittlungen dauern an. Ein Sachverständiger wurde zur Unfallstelle hinzugezogen, um weitere Details zu klären. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142-6960 zu melden.

