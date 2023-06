Mentalist Timon Krause analysiert nicht ständig Menschen

Teilen

Der Mentalist Timon Krause analysiert in seinem Alltag nicht ständig die Menschen in seiner Umgebung. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Mentalist Timon Krause analysiert in seinem Alltag nicht ständig die Menschen in seiner Umgebung. „Das ist mir viel zu anstrengend“, sagte der 29-Jährige dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Gerne würde er sein Wissen jedoch bei einer politischen Kampagne einsetzen. Menschen seien sich im Großen sehr ähnlich, nur im Kleinen würden sie sich unterscheiden.

Bad Vilbel - Man finde Berührungspunkte bei jedem Menschen, wenn man sich auf ihn einlasse. Sein Ziel sei es, dass das scheinbare Gedankenlesen sein „angestaubtes Image“ verliere. Es gehe „um die Kunst, sich selbst und sein Gegenüber verstehen zu lernen.“ Krause wurde unter anderem durch seine Teilnahme an der jüngsten Staffel der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ bekannt. dpa