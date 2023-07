„Mephisto“ in Dieburg bleibt geschlossen

Von: Jens Dörr

Das „Mephisto“ am Dieburger Marktplatz ist seit Anfang Juli geschlossen. Wie und wann es mit der beliebten Gastronomie weitergehen kann, ist unklar.

Dieburg – „Ich wollte keine große Abschiedsparty, das ist nicht meins“, sagt Manfred Rau. Jüngst stand der Gastronom letztmals hinterm Tresen des „Mephisto“ am Dieburger Marktplatz, dessen Besitzer und Betreiber er seit 23 Jahren ist. Seit dem 1. Juli sind die traditionsreiche Gaststätte und ihr Gewölbekeller („Mephisto Keller“) sowie der im Nebenhaus angemietete Gastraum samt „Krone Keller“ unter seiner Regie Geschichte. Einige Gäste machten dem 57-Jährigen noch einmal ihre Aufwartung, dann drehte Rau den Schlüssel rum. „Es war einfach ein komisches Gefühl“, meint er wenige Tage später.

Doch wie geht es in dem Lokal mit Außenbereich in zentralster Innenstadt-Lage weiter? Die kurze Antwort: erst einmal gar nicht. Die längere Antwort macht indes Hoffnung auf eine baldige Neueröffnung.

„Viele Leute kamen und haben bedauert, dass ich zumache“, sagt Rau, der auch privat in der Wohnung im Obergeschoss des Hauses lebt. Ein Bündel von Gründen hatte in ihm seit längerer Zeit die Entscheidung reifen lassen, in diesem Sommer aufzuhören – aufgebrauchte Rücklagen in der Corona-Zeit, schwierige Wintermonate, sein Alter. Nun hat er den Schlussstrich gezogen, fürs Erste ist das „Mephisto“ geschlossen. „Seit Bekanntwerden meiner Entscheidung haben mir viele Leute gesagt, dass sie mich vermissen werden. Das war schön, ich habe also nicht allzu viel falsch gemacht.“

Während sich seine vier fest angestellten Mitarbeiter und sechs Aushilfen nun nach neuen Jobs umsehen müssen, weil ein nahtloser Weiterbetrieb unter neuem Betreiber und Übernahme der Belegschaft nicht geklappt hat, hat Rau wohl noch mehrere Wochen mit dem Ausräumen und Abwickeln seines Geschäfts zu tun. Parallel sucht er nach wie vor einen Käufer und bestenfalls zugleich gastronomischen Nachfolger. Verfolgte der Dieburger vor wenigen Wochen noch den Plan, Lokal und Wohnung zwar zu verlassen, aber Besitzer zu bleiben und beides zu vermieten, will er die gesamte (1358 erbaute und 1753 letztmals maßgeblich veränderte) Immobilie nun doch lieber verkaufen. „Dann ist die Sache für mich abgeschlossen und ein neuer Eigentümer und Betreiber weiß, wofür er arbeitet.“

Nach wie vor hat Rau zwei Interessenten, die sich gemeinsam den Kauf des „Mephisto“ vorstellen können und mit denen er weiter verhandelt: „Sie kommen von weiter weg und würden die Gaststätte gern als solche weiterführen.“ Das wäre auch Raus Wunsch. Da noch unklar ist, ob es mit diesen Bewerbern zu einer Einigung kommt, könnten andere Kaufinteressenten weiter vorstellig werden. Rau nennt auch den Preis für das Objekt: „630 000 Euro inklusive Ablöse“. Was deutlich weniger ist, als monatelang gerüchteweise durch Dieburg waberte. „Der Käufer müsste im Nebenhaus noch den größeren Gastraum und den Krone Keller dazumieten“, weist Rau hin. „Doch auch mit meinem Nachbarn kann man verhandeln“, ist er sich sicher.

Da aktuell keine Nachfolgeregelung gefunden ist, schauen sich beispielsweise die Köchinnen des Lokals inzwischen nach neuen Stellen um. Klar ist auch, dass selbst im Falle einer schnellen Einigung das „Mephisto“ auf absehbare Zeit geschlossen bleibt. „Allein die Wartezeit, die ein neuer Wirt beim Beantragen der Konzession einplanen muss, beträgt mindestens sechs Wochen“, weiß Manfred Rau aus eigener Erfahrung. (Jens Dörr)