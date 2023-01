Merz und Kühnert bei Schaustellertreffen in Kassel erwartet

Um die Situation der Schausteller in Deutschland geht es an diesem Samstag bei einer Kundgebung (16.00 Uhr) in Kassel. Als Redner bei der Veranstaltung des Deutschen Schaustellerbundes (DSB) werden unter anderem der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz und SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert erwartet. Der DSB ist die Berufsorganisation für das Schaustellergewerbe in Deutschland und veranstaltet in Nordhessen bis einschließlich Montag seinen Delegiertentag.

Kassel - Dabei gehe es um politische Herausforderungen und Themen wie Corona, Energiekrise sowie die Volksfesttrends 2023. dpa