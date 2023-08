Messerangriff im Hochtaunuskreis: Mutmaßlicher Täter in Haft

Ermittlungen

+ © Stefan Sauer/dpa/Illustration Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Nach einem Messerangriff in Usingen im Hochtaunuskreis ist gegen den mutmaßlichen Täter Haftbefehl erlassen worden. Der 36-Jährige sei in Untersuchungshaft gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden am Dienstag. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Mann nach einem Streit am frühen Sonntagmorgen seinen 37-jährigen Kontrahenten auf der Straße mit einem Messer schwer verletzt.

Usingen - Der Usinger flüchtete, die Polizei nahm ihn kurz darauf in der Innenstadt fest. Am Montag wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor. dpa