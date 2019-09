Messerattacke in Lohfelden: Jugendliche stechen nach Streit mit Mann zu

Ein 61-jähriger Mann wurde am Samstag in Lohfelden von zwei Jugendlichen mit einem Messer verletzt.

Ein Mann in Lohfelden wurde am Samstagabend von zwei Jugendlichen mit einem Messer attackiert, nachdem er sie auf ihr lautes Verhalten angesprochen hatte.

Nach einem Streit haben zwei Jugendliche einen Mann in Lohfelden am Samstag mit einem Messer verletzt. Der 61-Jährige wurde mit einer Stichverletzung im Oberkörper in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Laut Polizei sind die Verletzungen schwer, aber nicht lebensgefährlich.

Der 61-Jährige war am Samstagabend, gegen 22 Uhr, zu Fuß im Lohfeldener Ortsteil Ochshausen auf dem Fuß- und Radweg parallel zum Wahlebach unterwegs. An einer Parkbank an der Ecke „In der Schlucht“ kam es laut Aussage des Mannes zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Er habe zwei sich dort aufhaltenden, lärmenden Jugendliche auf ihr Verhalten angesprochen.

Jugendlicher greift mit Messer an

Das Gespräch eskalierte und im Verlauf des Streits soll einer der Beiden den 61-Jährigen körperlich angegriffen und mit einem Messer verletzt haben. Das Opfer konnte flüchten und alarmierte sofort die Polizei.

Die Beamten trafen schließlich bei der Fahndung unweit des Tatortes auf die die beiden Verdächtigen und nahmen sie fest. Bei den Jugendlichen handelt es sich um einen 14- und einen 15-Jährigen aus Lohfelden, auch das Opfer stammt aus Lohfelden.

Opfer schwer verletzt - versuchte Tötung wird nicht ausgeschlossen

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Aufgrund der Schwere der Verletzungen des Opfers kann ein versuchtes Tötungsdelikt derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die zuständigen Ermittler suchen Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder Hinweise zu den Täter liefern können. Hinweise: Polizei Kassel, Tel. 0561/9100.

Von Michaela Pflug