Nazis im Odenwald? Unbekannte beschmieren Synagoge mit verbotenem Zeichen

War es das Werk von Nazis? Unbekannte beschmieren eine Synagoge in Michelstadt.

In Michelstadt (Odenwald) beschmieren Unbekannte eine Synagoge mit einem Nazi-Zeichen. Waren Rechte am Werk?

Michelstadt - Bislang noch unbekannte Täter haben eine Hauswand an der Mauerstraße in Michelstadt (Odenwald) mit einem verfassungsfeindlichen Symbol beschmiert. Gegen 1 Uhr in der Nacht zum Mittwoch hatten Polizeibeamte das Nazi-Zeichen entdeckt.

Unbekannte beschmieren Synagoge mit Nazi-Zeichen

Ersten Erkenntnissen zufolge war Zeugen die Schmiererei an der dortigen Synagoge bereits gegen 23 Uhr aufgefallen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Erbach (K 10) ermittelt in diesem Fall und bittet unter der Rufnummer 06062/953-0 auch um Hinweise von Zeugen. Wer hat verdächtige Personen bemerkt? (chw)

