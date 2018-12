Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Michelstadt im Odenwald ist ein Toter entdeckt worden.

Wie die Polizei mitteilte, ging das Gebäude am Freitagabend in Flammen auf. Die Bewohner der angrenzenden Häuser konnten sich in Sicherheit bringen. Um wen es sich bei dem Toten handelt, konnten die Ermittler noch nicht klären. Auch die Brandursache war am frühen Samstagmorgen noch unklar. (dpa)