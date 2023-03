Mild, regnerisch und stürmisch zum Wochenstart

Bei Regenwetter kämpft sich ein Passant mit Regenschirm durch die Innenstadt. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Zum Start in die Woche zeigt sich das Wetter in Hessen mild, teils regnerisch und stürmisch. Die Temperaturen erreichen am Montag 15 bis 19 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag mitteilte. Der Tag beginne stark bewölkt und regnerisch. Im Tagesverlauf gebe es starke Böen und an Kammlagen bei möglichen Gewittern auch Sturmböen.

Offenbach - Der Dienstag wird den Meteorologen zufolge erneut schmuddelig und nicht mehr so mild. Die Temperaturen klettern auf maximal zwölf Grad. Zunächst sei im Bergland mit Schauern zu rechnen. Zum Abend hin gebe es auch in tieferen Lagen Schnee, Graupel und erneut Böen. dpa