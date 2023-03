Milde Temperaturen in Hessen

Ein Wassertropfen hat sich am Ende eines Ästchens an einem Strauch gebildet. © Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Die dicke Winterkleidung kann am Montag zu Hause bleiben: Die Menschen in Hessen erwarten zum Beginn der Woche sehr milde Temperaturen. Am Montag kann es am Nachmittag bis zu 19 Grad warm werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Allerdings wird das Wetter über den Tag hinweg zunehmend stürmischer. Der Morgen startet zudem stark bewölkt und regnerisch.

Offenbach - Tagsüber lockert das Wetter dann auf und es kommt nur noch vereinzelt zu Schauern. Zum Abend hin soll es aber wieder vermehrt regnen. Dabei kann es im Süden des Landes auch zu einzelnen Gewittern kommen. Die Temperaturen kühlen in der Nacht zu Dienstag auf bis zu 6 Grad ab.

Doch die milden Temperaturen halten nicht an. Die Temperaturen erreichen laut DWD am Dienstag höchstens zwischen 9 und 12 Grad sowie zwischen 5 und 9 Grad am Mittwoch. Dienstags soll es dabei wieder stark bewölkt und regnerisch werden und nur zeitweilig zu Auflockerungen kommen. Vereinzelt kann es zu Gewittern kommen und auch starke bis stürmische Böen sind möglich. In der Nacht zu Mittwoch sei bis ins Flachland mit Schnee und tagsüber mit Regen und Schneeregen zu rechnen. dpa