Mildes und wechselhaftes Wetter in Hessen erwartet

Teilen

Sonnenstrahlen dringen durch Wolkenlücken. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Auch nach den Weihnachtsfeiertagen bleibt es in Hessen weiterhin mild und wechselhaft. Der Dienstag startet mit einzelnen Wolken, die sich im Tagesverlauf verdichten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Teilweise kann es heiter werden, leichte Schauer sind ebenfalls möglich. Im Bergland erwartet der DWD Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 55 Kilometer pro Stunde.

Offenbach - Mit Höchstwerten zwischen fünf und acht Grad bleibt das Winterwetter vorerst aus. In der Nacht zieht von Nordwesten her etwas Regen auf, die Temperaturen fallen auf drei bis null Grad.

Am Mittwoch wird es zunächst stark bewölkt und regnerisch. Später lockert es etwas auf bei Höchstwerten zwischen fünf bis zehn Grad. dpa