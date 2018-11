Großaufträge für Panzer retten Statistik der hessischen Industrie

Wiesbaden - Die Industriebetriebe in Hessen haben aufgrund einer Panzer-Großbestellung im September 2018 um 2,9 Prozent mehr Aufträge als im Vorjahr erhalten.

"So einen Auftrag wird man vermutlich nicht jeden Monat reinbekommen", sagte ein Sprecher des Statistischen Landesamts Hessen am Dienstag, der keine Einzelheiten nennen wollte. Rheinmetall hatte vor einigen Wochen bestätigt, aus Australien einen Auftrag über 211 Radpanzer vom Typ Boxer erhalten zu haben. Ein Großteil des 2,1 Milliarden Euro schweren Auftrags entfällt auf das Werk Kassel mit rund 1000 Beschäftigten. Ohne die Bestellung der Panzerwagen, die der Branche Sonstige Fahrzeuge ein Plus von rund 533 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat einbrachten, lägen die preisbereinigten Auftragseingänge 6,7 Prozent unter dem Vorjahresniveau, hieß es in der Statistik weiterhin.

Die meisten großen Industriebranchen in Hessen verzeichneten in dem Monat weniger Aufträge als ein Jahr zuvor. In der Metallerzeugung und -bearbeitung fielen sie um rund 35 Prozent, bei den Herstellern von Kraftwagen und Kraftwagenteilen um 24 Prozent, bei den Herstellern von elektrischen Ausrüstungen um 7,0 Prozent. Zuwächse verbuchten die Pharmaindustrie (plus 8,4 Prozent) und der Maschinenbau (plus 1,9 Prozent). (dpa)

