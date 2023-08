Millionengewinn: Geldregen für Lottogewinnerin aus dem Main-Taunus-Kreis

Von: Jacob von Sass

Eine Frau aus dem Main-Taunus-Kreis gewinnt 3.377.777 Euro beim Spiel 77. Damit ist sie Hessens 14. Lotto-Millionärin in diesem Jahr.

Main-Taunus-Kreis – Den Hauptgewinn beim Lotto abzustauben, ist wohl für alle Spieler der größte Traum. Für die meisten wird dieser aber nie in Erfüllung gehen. Anders bei einer Frau aus dem Main-Taunus-Kreis. Bei der Samstagsziehung (12. August) im Spiel 77 tippte sie als einzige in ganz Deutschland alle sieben Zahlen in korrekter Reihenfolge richtig. Damit ist sie schon die 14. Lotto-Millionärin aus Hessen in diesem Jahr.

Lotto-Millionärin kommt aus dem hessischen Main-Taunus-Kreis

Insgesamt lagen 3.377.777 Euro im Jackpot. Diesen Betrag kann die Hessin jetzt komplett ihr Eigen nennen. Da sie als einzige alle sieben Zahlen richtig voraussagte, muss sie sich mit niemandem die Gewinnsumme teilen. Ihre Zahlenfolge zum Glück lautete: 0 6 0 9 7 2 4. Für ihren millionenschweren Lottoschein hatte die Gewinnerin nur 9,95 Euro eingesetzt.

Eine Frau aus dem Main-Taunus-Kreis gewann bei der Zusatzlotterie Spiel 77 3.377.777 Euro (Symbolbild). © IMAGO / Arnulf Hettrich

Geld wurde sofort auf Konto der neuen Lotto-Millionärin überwiesen

Da sie den Spielschein zusammen mit ihrer Kundenkarte abgab, konnten die Kontaktdaten der Gewinnerin sofort ermittelt werden. Somit wurde das Geld direkt auf das Konto der frisch gebackenen Millionärin überwiesen. Erst kürzlich knackte ein Mann aus dem Main-Taunus-Kreis den Jackpot und ist damit ebenfalls Lotto-Millionär. (Jakob von Sass)