Millionenschaden bei Werkstattbrand in Lautertal

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein Feuer in einer Werkstatt in Lautertal im Odenwald hat einen Schaden von geschätzt mehr als einer Million Euro verursacht. Der Besitzer des Betriebs bemerkte am Dienstagabend einen starken Rauchgeruch und daraufhin die Flammen - er setzte sofort einen Notruf ab, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten das Übergreifen des Feuers auf anliegende Wohnhäuser verhindern und es am frühen Mittwochmorgen löschen.

Lautertal - Niemand wurde verletzt.

Eine zwischenzeitliche Warnung an die Anwohner in der Umgebung, Fenster und Türen geschlossen zu halten, konnte den Angaben zufolge am Morgen wieder aufgehoben werden. Auch die für Autofahrer zunächst gesperrte Bundesstraße 47 sei wieder frei. dpa