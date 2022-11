Ministerin: Gespräch zur Zukunft von Uniklinikum laufen

Ein Taxi steht vor dem Hauptgebäude des Universitätsklinikums Gießen. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Die hessische Landesregierung arbeitet weiter an einer Lösung zur Zukunft des privatisierten Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM). Es gebe Gespräche mit der Mehrheitseignerin Rhön-Klinikum, um eine tragfähige Lösung im Sinne der Patienten, Beschäftigten und der Wissenschaft zu erzielen, sagte Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) am Mittwoch im hessischen Landtag in Wiesbaden.

Wiesbaden - Zu Verhandlungen gehörten aber immer beide Seiten.

Eine Rücküberführung des privatisierten Universitätsklinikums in Landesbesitz wäre möglich; aber nur dann, wenn der Verkaufspreis für das Land angemessen wäre und ein Verkaufsinteresse des Besitzers vorliegen würde, betonte die Ministerin. Es gebe keine einfache Lösung. Die Landesregierung gehe aber sehr verantwortlich mit der Situation um und versuche alles, um ein Ergebnis zu erzielen. Abgeordnete der Oppositionsfraktionen warfen der schwarz-grünen Koalition dagegen vor, nicht ausreichend zu handeln.

Seit mehreren Monaten wird zwischen dem Land Hessen und der Mehrheitseignerin Rhön-Klinikum um die Frage der künftigen finanziellen Ausstattung des UGKM gerungen. Hintergrund ist, dass der Klinikbetreiber im Juni eine sogenannte Zukunftsvereinbarung für das Krankenhaus gekündigt hatte. dpa