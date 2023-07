Ministerium: Waldbrandgefahr in Hessen derzeit gering

Ein Schild mit der Aufschrift „Schütz den Wald vor Brandgefahr“ hängt in einem Wald an einem Waldweg. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Nach zuletzt anhaltender Trockenheit und Hitze besteht in Hessen aktuell tendenziell nur eine „sehr geringe Waldbrandgefahr“. Das teilte das Umweltministerium in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur mit. „Die teilweise ergiebigen Regenfälle in den zurückliegenden Tagen sowie die in den nächsten Tagen erwarteten Niederschläge führen zumindest zu einer vorübergehenden Entspannung der Waldbrandgefahr“, erläuterte eine Sprecherin.

Wiesbaden - Es sei aber nicht auszuschließen, dass im weiteren Verlauf des Sommers - bei erneuten Trockenphasen mit hohen Temperaturen - das Risiko für Brände wieder steigen könne.

Laut dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) besteht hessenweit derzeit nur eine sehr geringe oder geringe Gefahr. In den vergangenen Wochen hatte er mancherorts in Hessen die zweithöchste Gefahrenstufe angezeigt. Der Waldbrandgefahrenindex ist laut DWD allerdings nicht die Waldbrand-Warnstufe vor Ort, die von Landes- oder örtlichen Behörden festgelegt werde.

Die Landeshauptstadt Wiesbaden etwa hat angesichts des Wetters die Waldbrand-Warnstufe für die kommenden Tage von 4 auf 3 gesenkt. Damit gelten laut einer Mitteilung weiterhin Einschränkungen - und öffentliche Grillplätze in und am Wald beispielsweise bleiben geschlossen. dpa