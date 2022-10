Ministerpräsident empfängt spanisches Königspaar

Königin Letizia von Spanien und Felipe VI. besuchen Las Hurdes anlässlich des hundertsten Jahrestages des Besuchs von König Alfons XIII. in diesem Gebiet. © Emilio Fraile/EUROPA PRESS/dpa

Das spanische Königspaar ist am Dienstagnachmittag am Frankfurter Flughafen eingetroffen. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) nahm König Felipe VI. und Königin Letizia am Frankfurter Flughafen in Empfang. Nach Berlin ist Frankfurt die zweite Station ihres Staatsbesuches in Deutschland. Am Abend will das Königspaar die 74. Frankfurter Buchmesse eröffnen, bei der Spanien in diesem Jahr Ehrengastland ist.

Frankfurt - Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender werden zu dem Ereignis erwartet.

„Die Freiheit zu denken, zu lesen und zu sagen, was wir für richtig erachten, ist häufig so selbstverständlich, dass wir sie allzu oft als gegeben ansehen“, erklärte Rhein. Die Frankfurter Buchmesse rufe alljährlich ins Gedächtnis, wie wichtig diese Freiheit sei.

Nach zwei Jahren mit starken Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie darf die Bücherschau in diesem Jahr wieder fast wie gewohnt stattfinden. Steinmeier und König Felipe hatten am Dienstagmorgen bereits in Berlin das Deutsch-Spanische Forum eröffnet, das unter ihrer Schirmherrschaft steht.

Für Fachbesucher beginnt die Frankfurter Buchmesse am Mittwoch, das Lesepublikum ist ab Freitag zugelassen. Die Messe endet am Sonntag mit der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an den ukrainischen Schriftsteller Serhij Zhadan. dpa