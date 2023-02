Ministerpräsident Rhein empfängt hessische Fastnachtsvereine

Boris Rhein (CDU), Ministerpräsident von Hessen, spricht während eines Interviews in der hessischen Staatskanzlei. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) empfängt an diesem Samstag (12.00 Uhr) hessische Fastnachtsvereine im Schloss Biebrich in Wiesbaden. Zusammen mit seiner Frau Tanja Raab-Rhein wird der Regierungschef bei dem Empfang den Prinzenpaaren und ihrem Hofstaat damit stellvertretend für das ehrenamtliche Engagement aller Fastnachter und Karnevalisten in Hessen danken.

Wiesbaden - 425 Tollitäten aus mehr als 100 Fastnachtsvereinen haben laut Staatskanzlei ihr Kommen zugesagt. Darunter sind auch zahlreiche Kinderprinzenpaare. dpa