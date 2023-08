Mirja Boes: „Der große Feind der Lehrer sind die Eltern“

Teilen

Mirja Boes, Comedian, bei einer TV-Talkshow. © Horst Galuschka/dpa/Archivbild

Die Komikerin und Schauspielerin Mirja Boes (51) legt sich wie sie sagt nicht mit den Lehrern ihrer beiden Kinder an. „Es wird so unfassbar auf die Lehrer eingeschlagen, das finde ich so unfair“, sagte Boes dem privaten Radiosender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. „Ich habe mich noch nie mit einer Lehrerin meiner Söhne angelegt. Ich glaube, der große Feind der Lehrer sind die Eltern“, betonte Boes, die selbst aus einem Lehrerhaushalt stammt.

Bad Vilbel - Was die Noten ihrer zehn und zwölf Jahre alten Söhne angeht, gibt sie sich entspannt: „Klar möchte ich, dass meine Kinder unbeschadet durch die Schule kommen, aber ich nehme auch mal eine 4 oder 5 hin.“ dpa