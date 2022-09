Mit Beil gegen Ehefrau: Anklage wegen Mordversuchs

Nach einem Angriff mit einem Hackbeil auf seine Ehefrau hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen einen 50-Jährigen erhoben. Die Anklage laute auf zweifachen versuchten Mord, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Freitag. Die Tat soll sich im Januar dieses Jahres vor einem Restaurant in der Frankfurter Innenstadt ereignet haben.

Frankfurt/Main - Die Frau hatte sich am Tag zuvor von dem vietnamesischen Ehemann getrennt und ihn bei der Polizei wegen verschiedener Gewaltdelikte angezeigt. Weil er laut Anklage die Trennung nicht akzeptieren wollte, stellte er der Frau am Tattag nach und passte sie an ihrer Arbeitsstelle ab. Als er mit Messern und zwei Hackbeilen auf sie zuging, flüchtete sie in das Restaurant. Danach habe der Mann mehrfach vergebens versucht, die Tür mit dem Beil einzuschlagen. Darüber hinaus bedrohte er einen Bekannten der Frau, der ihr zur Hilfe kam. In beiden Fällen geht die Staatsanwaltschaft von den Mordmerkmalen der Heimtücke und niedrigen Beweggründen aus.

Nach seiner Festnahme am Tatort gab der 50-Jährige an, die Frau „das nächste Mal mit einer Pistole erschießen“ zu wollen. Danach äußerte er sich nicht mehr zu der Sache. Er bringt eine Vorstrafe von mehr als fünf Jahren Haft mit in das Verfahren. Vor 2009 hatte er seine erste Ehefrau mehrfach vergewaltigt. Termine für die Verhandlung vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts stehen noch nicht fest. dpa