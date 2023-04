Vermisst: 20-Jähriger verschwindet spurlos – Polizei wendet sich erneut an Öffentlichkeit

Von: Caspar Felix Hoffmann, Florian Dörr

Ein 20 Jahre alter Mann aus Marburg wird am Dienstag (4. April) vermisst. Nun gibt die Polizei Entwarnung.

Update vom Mittwoch, 5. April, 10.58 Uhr: Nachdem am Dienstag ein 20-Jähriger in Marburg vermisst wurde, hat die Polizei gute Nachrichten: Der Mann konnte inzwischen angetroffen werden. Er wurde in ärztliche Obhut gebracht. Zuvor war vermeldet worden, dass er medizinische Hilfe benötigt.

Hinweise auf Straftaten ergaben sich in diesem Zusammenhang nicht, wie die Polizei in Marburg mitteilt. Persönliche Angaben zu dem Mann haben wir aus der Erstmeldung gelöscht.

Wann gilt ein Mensch als Vermisst? Erwachsene ab 18 Jahren können ihren Aufenthaltsort frei und selbst bestimmen. Sofern sie verschwinden, ist das nicht zwangsläufig ein Vermisstenfall, bei dem die Behörden aktiv werden. Allerdings: Wenn es Anhaltspunkte gibt, dass der- oder diejenige nicht freiwillig verschwunden ist, dann sucht die Polizei nach der Person. Dann werden die Behörden auch nicht erst zwangsläufig 24 Stunden nach der Vermisstenmeldung aktiv.

Vermisst: 20-Jähriger verschwindet spurlos – Polizei bittet um Mithilfe

Erstmeldung vom Dienstag, 4. April, 17.20 Uhr: Ein 20-Jähriger wird seit Dienstagmittag (4. April) vermisst, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er sei zuletzt in Marburg (Kreis Marburg-Biedenkopf) gesehen worden. Die Polizei sucht nun öffentlich nach dem Mann. Er benötige dringend medizinische Hilfe.

Wer hat den 20-jährigen Mann aus Marburg gesehen? Die Polizei bittet um Mithilfe. © Polizei Marburg

20-Jähriger aus Marburg vermisst: Personenbeschreibung und Zeugenaufruf

Wer den Vermissten gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421 4060 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (cas)

