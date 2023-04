Mix aus Wolken und Regen in Hessen erwartet

Teilen

Eine Spaziergängerin geht mit einem Regenschirm bei Sonnenschein spazieren. © Jens Kalaene/dpa/Symbolbild

Die Menschen in Hessen erwartet in den kommenden Tagen ein Mix aus Wolken und Regen. Am Dienstag werden Höchsttemperaturen zwischen 12 und 16 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In Hochlagen liegt der Maximalwert bei um die 9 Grad. Der Dienstag bleibt bei starker Bewölkung überwiegend niederschlagsfrei. Im Rhein-Main-Gebiet sowie an der Bergstraße kann es immer wieder auflockern.

Offenbach - Im Bergland ist mit zeitweise starken Böen zu rechnen.

In der Nacht auf Mittwoch erwarten die Meteorologen Tiefstwerte zwischen 8 und 5 Grad, im Bergland sind 3 Grad möglich. Der Mittwoch beginnt stark bewölkt, im Tagesverlauf lockert es auf. Es kann vereinzelte Schauer geben. Die Temperaturen erreichen bis zu 13 Grad in Norden und bis zu 17 Grad im Süden. Örtlich ist mit starken Böen zu rechnen.

Das wechselhafte Wetter setzt sich auch am Donnerstag fort: Regenschauer wechseln sich mit heiteren und niederschlagsfreien Abschnitten ab. In Hochlagen kann sogar Schnee fallen. Die Höchstwerte liegen bei 9 bis 12 Grad, in Hochlagen bei um die 5 Grad. dpa