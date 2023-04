Mobilfunknetz in Hessen weiter ausgebaut

Ein Sendemast für Mobilfunk. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

In Hessen ist im vergangenen Jahr das Mobilfunknetz weiter ausgebaut worden. Insgesamt seien 271 Mobilfunkstandorte sowie rund 1630 LTE- und 5G-Erweiterungen neu in Betrieb genommen worden, teilte die hessische Staatskanzlei in Wiesbaden mit. Ein Grund für den der Mitteilung zufolge „schnellen Ausbau“ seien Erleichterungen für Baugenehmigungen gewesen.

Wiesbaden - Im Januar 2022 hatte die Landesregierung mit drei Mobilfunkanbietern den „Zukunftspakt Mobilfunk für Hessen“ geschlossen. „Er hat spürbar den Ausbau beschleunigt“, sage Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU). Das Tempo solle nun weiter gesteigert werden. Laut dem „Zukunftspakt“ sollen bis Ende 2024 in Hessen insgesamt rund 4000 Mobilfunkstandorte neu errichtet oder modernisiert werden. dpa