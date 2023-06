Mobilität: Landtag diskutiert Bericht der Enquetekommission

Im hessischen Landtag soll heute über die Ergebnisse der Enquetekommission „Mobilität der Zukunft in Hessen 2030“ diskutiert werden. Das Gremium hatte seit 2021 fraktionsübergreifend die Verkehrsprobleme im Land beraten und dafür auch zahlreiche Fachleute befragt. Im Mai war der Abschlussbericht verabschiedet worden, die SPD-Fraktion legte inzwischen ein Minderheitenvotum vor.

Wiesbaden - Am Plenarmittwoch geht es außerdem auf Antrag der Grünen um den Arten- und Klimaschutz in der Landwirtschaft, die SPD hat die Bildungspolitik auf die Tagesordnung gesetzt und die CDU will eine Debatte zum „Sportland Hessen“ anstoßen. Zu den weiteren Themen zählt die Forderung aus den Reihen der Opposition nach einer Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Gegen Abend könnte das neue IT-Sicherheitsgesetz verabschiedet werden, dass für einen besseren Schutz der öffentlichen Verwaltung vor Cyberangriffen sorgen soll. dpa