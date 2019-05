Mann überfällt Erdbeerstand  - mit Sturmhaube und Schusswaffe

Überfall auf Erdbeerstand in Walldorf

Mit Sturmhaube und Schusswaffe überfällt ein Mann einen Erdbeerstand in Mörfelden-Walldorf. Hubschrauber ist im Einsatz.

Mörfelden-Walldorf - Am späten Dienstagnachmittag wurde der Erdbeerstand am Bahnhof im Mörfelden-Walldorf überfallen. Der Täter bedrohte den 17-jährigen Verkäufer mit einer Waffe und trug eine Sturmhaube.

Polizeihubschrauber in Mörfelden-Walldorf im Einsatz

Mehrere hundert Euro erbeutete gegen 16.45 Uhr ein Mann an einem Erdbeerstand. Anschließend flüchtete er vom Tatort mit einem Fahrrad. Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er war komplett in schwarz gekleidet und trug, neben der Sturmhaube, noch einen schwarzen Rucksack mit sich.

Aktuell fahndet die Polizei mit einem Hubschrauber nach dem Täter und bittet Zeugen, sich bei der Polizei zu melden. Zuständig ist die Polizeistation in Mörfelden-Walldorf, erreichbar unter 0610540060.

(ror)

