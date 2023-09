Mord an Stewardess: Durchbruch in Velberter „Cold Case“

16 Jahre nach dem Mord an einer Stewardess in Velbert bei Essen wollen die Ermittler an diesem Montag (11.15 Uhr) verraten, wie sie dem mutmaßlichen Mörder auf die Schliche gekommen sind. Der Verdächtige war in Hessen festgenommen worden und ist in Haft, hatten die Ermittler vor ein paar Tagen mitgeteilt.

Velbert - Die Leiche von Flugbegleiterin Claudia K. war am 1. Februar 2007 von ihrem damals 14-jährigen Sohn entdeckt worden, als der Jugendliche von der Schule nach Hause kam. Es fanden sich keine Einbruchspuren, auch wurde offenbar nichts entwendet.

Am Tatort war damals eine tatrelevante DNA-Spur gesichert worden. Die Mordkommission fahndete mit einem Phantombild nach einem etwa 35 Jahre alten Unbekannten, der zur Tatzeit an der Haustür mit dem späteren Opfer gesprochen haben soll.

Gut zwei Monate nach der Tat hatte die Polizei rund 700 Männer zum DNA-Massentest aufgerufen. Bei den Betroffenen handelte es sich um nahezu alle männlichen Mitglieder eines Velberter Fitness-Clubs. Die 47-Jährige war ebenfalls Mitglied dieses Clubs. Einen Treffer ergab der Test nicht.

Danach war der Fall als ungeklärt zu den Akten gekommen. Vor zwei Jahren hatten sich reaktivierte Mordermittler die ungeklärten Mordfälle noch einmal vorgenommen. Dabei soll beim Kriminalfall Claudia K. ein neuer Ansatz entdeckt worden sein. dpa