Mordprozess gegen mutmaßliche Sektenchefin

Mikrofone und Kopfhörer auf einem Tisch in einem Gerichtssaal. © Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild

In dem Mordprozess gegen eine mutmaßliche Sektenführerin wird diesen Freitag (9.30 Uhr) ein Statement ihres Verteidigers erwartet. Möglicherweise wird sich die 75-Jährige am Landgericht Frankfurt auch selbst zu den Vorwürfen äußern. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, einen kleinen Jungen an einem heißen Augusttag 1988 in einem Badezimmer in einen Sack gesteckt und sich selbst überlassen zu haben.

Frankfurt/Main - Der Vierjährige soll qualvoll an seinem Erbrochenen erstickt sein.

Die Anklagebehörde geht davon aus, dass die Frau „aus niedrigen Beweggründen und grausam“ getötet hat. Jahrzehntelang waren Polizei und Staatsanwaltschaft von einem Unfall ausgegangen, bis Sektenaussteiger 2015 ein neues Licht auf den Fall warfen.

Es ist bereits das zweite Mal, dass sich die Frau in dieser Sache vor Gericht verantworten muss. Das Landgericht Hanau hatte sie im Jahr 2020 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Dem Bundesgerichtshof aber war die Urteilsbegründung zu oberflächlich, unter anderem, weil die Schuldfähigkeit der Angeklagten nicht ausreichend geprüft worden sei. Er hob die Entscheidung auf und verwies das Verfahren an eine Frankfurter Schwurgerichtskammer. Dort wird eine komplett neue Beweisaufnahme gegen die ehemalige Krankenschwester durchgeführt. dpa