Motorradfahrer bei Kollision mit Kleintransporter verletzt

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein Motorradfahrer hat sich bei einer Kollision mit einem Kleinbus auf der Autobahn 49 in Kassel verletzt. Der Mann soll am Samstagmittag auf den Kleinbus aufgefahren und gestürzt sein, wie die Feuerwehr in Kassel mitteilte. Laut Feuerwehr waren die Verletzungen nicht lebensgefährlich. Mehrere Menschen sollen den Angaben zufolge sofort Erste Hilfe geleistet haben.

Kassel - Da ein Rettungshubschrauber auf der Autobahn landete, sei es zwischenzeitlich zu einer Vollsperrung in südlicher Fahrtrichtung gekommen. Die Polizei ermittelt zu dem Unfallhergang: Dabei soll die Videoaufnahme einer Kamera aus dem Kleinbus helfen, hieß es. dpa