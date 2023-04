Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Main-Kinzig-Kreis

+ © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel. © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 22 Jahre alter Motorradfahrer im Main-Kinzig-Kreis lebensgefährlich verletzt worden. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Fahrer des Autos habe bei dem Unfall am frühen Mittwochabend vermutlich unter Alkoholeinfluss gestanden. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von gut 0,8 Promille bei ihm ergeben.

Hammersbach - Auch er und sein 14-jähriger Beifahrer seien bei dem Unfall leicht verletzt und ambulant vor Ort behandelt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei der 55-Jährige an der Anschlussstelle Hammersbach in Fahrtrichtung Gießen von der Autobahn 45 abgefahren und habe nach links auf die Landesstraße in Richtung Langen-Bergheim einbiegen wollen. Hierbei habe er vermutlich den in Richtung Büdingen-Eckartshausen (Wetteraukreis) fahrenden Motorradfahrer übersehen, wodurch es zu dem Zusammenstoß kam. Bei dem Mann wurde eine Blutprobe angeordnet, auch seinen Führerschein musste er abgeben. Ein Gutachter soll nun die genaue Unfallursache klären. Bei dem Unfall sei nach vorläufigen Schätzungen ein Sachschaden von rund 22.000 Euro entstanden. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden vollgesperrt. dpa