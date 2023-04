Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Der Schriftzug „Notaufnahme“ hängt in leuchtendem Grün an einem Krankenhaus. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Langen-Bergheim im Main-Kinzig-Kreis ist am Mittwoch ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 22-Jährige sei bei der Abfahrt von der Autobahn 45 von einem ebenfalls abfahrenden Autofahrer übersehen und erfasst worden, teilte die Polizei in Offenbach am Abend mit. Der verletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.