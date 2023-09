Motorradfahrer nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße in Mörlenbach (Landkreis Bergstraße) ist ein 31-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stieß er an einer Einmündung mit einem Auto zusammen. Die 39-jährige Fahrerin des Wagens verletzte sich bei der Kollision am Donnerstag leicht. Um den Unfallhergang zu klären, stellte die Polizei beide Fahrzeuge sicher.

