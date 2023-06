Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto auf B254

Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall auf der B254 im Vogelsbergkreis gestorben. Zwischen Alsfeld-Eudorf und -Heidelbach sei es am Freitagabend zu einem Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und einem Auto gekommen, teilte die Polizei mit. Der Motorradfahrer sei noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen. Die Ursache war zunächst unklar. Die B254 war in beide Fahrtrichtungen gesperrt.