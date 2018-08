Oberzent - Ein 42-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Odenwald getötet worden.

Wie die Polizei weiter mitteilte, geriet er am Samstagabend mit seiner Maschine nahe Oberzent in den Gegenverkehr und krachte in ein entgegenkommendes Auto. Der Biker wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. (dpa)

