Mountainbiker tot in Otzberg gefunden

Ein Absperrband der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Ein 52 Jahre alter Mountainbiker ist am Sonntagnachmittag tot in einer Straße in Otzberg (Landkreis Darmstadt-Dieburg) gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, gehe man von einem Unfall aus, der sich vermutlich in der Nacht zum Sonntag ereignete. Zum genauen Hergang werde noch ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.