MT Melsungen will in die Top 5 der Handball-Bundesliga

Melsungen will sich künftig in den Top 5 der Bundesliga etablieren. © Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Nach vier Jahren der sportlichen Tristesse will die MT Melsungen in der kommenden Saison der Handball-Bundesliga einen neuen Angriff auf die Spitzenteams starten. „Wir wollen uns auf lange Sicht in den Top 5 der Liga etablieren“, formulierte Aufsichtsrat Alexander Schröder am Montag in einer Vereinsmitteilung das Ziel.

Melsungen - Damit einhergehend streben die Nordhessen eine regelmäßige Teilnahme am internationalen Wettbewerb an. „Dadurch werden wir nicht nur attraktiv für namhafte Profis, sondern auch für talentierte Nachwuchsspieler“, sagte Schröder. In der Saison 2018/19 hatte Melsungen letztmals zu den fünf besten Teams der Liga gehört. Danach folgten Rang sieben, zweimal Platz acht und in der vergangenen Spielzeit Rang neun.

Um den Kader weiter zu verstärken, seien die wirtschaftlichen Voraussetzungen gegeben. „Wir sind finanziell gut aufgestellt und können langfristig planen“, sagte die Aufsichtsratsvorsitzende Barbara Braun-Lüdicke. Der Verein wolle künftig aber auch noch mehr Wert auf die Ausbildung des eigenen Nachwuchses legen. „Im besten Fall schaffen die Jungs dann den Sprung in den Bundesligakader“, so Braun-Lüdicke. dpa